Сегодня в Казани потеплеет до +13 градусов
В Казани во вторник, 2 апреля, ожидается переменная облачность, днем возможен небольшой дождь. Такой прогноз дали в Гидрометцентре по Татарстану.
Максимальная температура воздуха днем — от +6 до +13 градусов. Ветер юго-западный 4-7 м/с.
В Татарстане прогнозируется от +4 до + 14 градусов. Также облачно с прояснениями.
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