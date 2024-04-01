С начала года в бюджет Татарстана поступили 188 млн рублей неналоговых доходов

С начала текущего года в бюджет Республики Татарстан поступило 187,93 млн рублей неналоговых доходов. Это средства, полученные от использования и реализации государственного имущества и земельных участков.

Бюджетное задание перед республиканским бюджетом Республики Татарстан на 31 марта 2024 года выполнено на 1,9%.

Поступления распределились следующим образом:

от аренды имущества — 81,6 млн руб. (план выполнен на 35,4%);

от аренды земли — 33,3 млн руб. (план выполнен на 0,4%);

от сервитута — 12,26 млн руб. (план выполнен на 51,3%);

от реализации имущества — 17,9 млн руб. (план выполнен на 70,5%);

от доверительного управления — 42,34 млн руб. (план выполнен на 82,5%).

Также в бюджет Татарстана поступили дивиденды в размере 0,44 млн руб. и часть чистой прибыли государственных унитарных предприятий — 0,07 млн руб. Однако эти планы выполнены всего на 0,4% и 0,5% соответственно. Напомним, из консолидированного бюджета Татарстана в 2023 году на соцполитику выделили 59 млрд рублей, что на 60,7 млрд рублей больше, чем запланировано.

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Разиль Самигуллин