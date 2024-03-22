Из консолидированного бюджета Татарстана в 2023 году на соцполитику ушло 59 млрд рублей

Из консолидированного бюджета Татарстана в 2023 году на соцполитику выделили 59 млрд рублей, что на 60,7 млрд рублей больше, чем запланировано.

Для сравнения: кассовые расходы консолидированного бюджета РТ в 2022 году составили 527,5 млрд рублей.

Также в этом году сократились расходы на здравоохранение: они составили 50,8 млрд рублей.



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