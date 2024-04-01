Правительство Татарстана оптимизирует инфраструктуру занятости населения

В Татарстане прошла масштабная реорганизация государственных учреждений службы занятости населения. Постановление об этом было принято кабинетом министров республики.

Согласно документу, теперь будет функционировать одно государственное казенное учреждение — Центр занятости населения Республики Татарстан. В его задачи входит обеспечение прав и гарантий граждан и работодателей в сфере занятости, содействие в поиске работы, развитие профессиональных навыков и компетенций, информирование и консультирование граждан, поддержка работодателей и т.д.

Реорганизация позволит оптимизировать структуру занятости населения и повысить эффективность работы службы. Контроль за исполнением постановления возложен на Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан. Постановление вступает в силу с 1 апреля 2024 года. Ранее в Государственную думу Федерального собрания Российской Федерации был внесен законопроект, предлагающий ввести налоговую льготу для водителей.

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Разиль Самигуллин