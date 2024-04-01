В России рассмотрят закон об уменьшении транспортного налога вдвое

В Государственную думу Федерального собрания Российской Федерации был внесен законопроект, предлагающий ввести налоговую льготу для водителей. Инициатива принадлежит группе депутатов Госдумы, среди которых — Леонид Слуцкий, Станислав Леонов и другие.

Проект закона предполагает внесение изменений в статью 361.1 второй части Налогового кодекса РФ. Согласно этим изменениям, если в течение налогового периода с участием транспортного средства, являющегося автомобилем, мотоциклом, мотороллером или автобусом, не было совершено административное правонарушение в области дорожного движения, налоговые ставки в отношении такого транспортного средства уменьшаются на 50%.

Законопроект направлен на поощрение добросовестных водителей, которые не создают аварийных ситуаций на дорогах. Кроме того, принятие проекта может стимулировать культуру вождения. Также отмечается, что в случае принятия законопроекта потребуется дополнительное финансирование, которое должно быть учтено при корректировке федерального бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Правительство Российской Федерации дало отрицательное заключение на данный законопроект. Напомним, в Трудовой кодекс РФ могут внести изменения для усиления социальной защиты работников бюджетной сферы.

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Разиль Самигуллин