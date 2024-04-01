МИД и Минюст России рассматривают возможность исключения «Талибана»* из списка террористов

Вопрос о снятии с движения «Талибан»* статуса террористической организации прорабатывают МИД и Минюст РФ. Об этом «Газете.ru» сообщили в Министерстве иностранных дел России. Окончательное решение примет высшее политическое руководство страны.

Напомним, что делегацию движения «Талибан»*, находящегося у власти в Афганистане, пригласили к участию в международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum». Информацию об этом сообщил специальный представитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

XV Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum» пройдет с 14 по 19 мая 2024 года. Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил усилить меры безопасности на время проведения всех массовых мероприятий в республике.

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Олег Исаков