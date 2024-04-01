Делегацию талибов* пригласили к участию в форуме «Россия — Исламский мир» в Казани

Делегацию движения «Талибан»*, находящегося у власти в Афганистане, пригласили к участию в международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum», который пройдет в мае в Казани. Об этом ТАСС сообщил специальный представитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

Он также отметил, что сотрудничество России с правительством талибов по антитеррористической деятельности осуществляется на регулярной основе. Кабулов добавил, что никаких особых новостей по этому поводу нет.

Напомним, что XV Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum» пройдет с 14 по 19 мая 2024 года. Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил усилить меры безопасности на время проведения всех массовых мероприятий в республике.

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Олег Исаков