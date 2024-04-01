Суммарная выручка всех компаний, обслуживающих операции сети Bitcoin, превысила отметку в $2 млрд

В марте 2024 года суммарная выручка всех компаний, обслуживающих операции сети Bitcoin, установила исторический рекорд, превысив отметку в $2 миллиарда.

Доля России в общей мощности сети BTC может достигать 10%. Цель компании «Иннополис Тех» на лето 2024 г. — 0,5% доли в глобальной вычислительной мощности сети BTC — более 3 EH.

Ранее экономист с многолетним банковским опытом Артур Сафиулин рассказал «Реальному времени» о рынке криптовалют и поделился, стоит ли вкладывать в эту сферу свои средства.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Разиль Самигуллин