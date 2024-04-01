В кафе в центре Воронежа прогремел взрыв

В Воронеже в здании кафе на улице Ленина произошел взрыв, в результате которого были повреждены стекла. На месте работает следственно-оперативная группа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области Наталью Куликову.

Подробности произошедшего пока неизвестны. О пострадавших в результате инцидента не сообщается. Причины взрыва предстоит выяснить.

Напомним, по сообщению Национального антитеррористического комитета (НАК), в Дагестане в ходе КТО были задержаны трое преступников. Они планировали совершить террористические преступления.

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Разиль Самигуллин