В Дагестане в ходе контртеррористической операции задержаны трое преступников

По сообщению Национального антитеррористического комитета (НАК), в Дагестане в ходе КТО были задержаны трое преступников. Они планировали совершить террористические преступления. Об этом сообщает РБК.

При осмотре мест задержания преступников обнаружены автоматическое оружие, боеприпасы и самодельное взрывное устройство (СВУ), готовое к применению.

Пострадавших среди гражданского населения и потерь среди личного состава сил правопорядка в ходе контртеррористической операции нет. Ранее в Махачкале и Каспийске в Дагестане был введен режим контртеррористической операции (КТО).

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Разиль Самигуллин