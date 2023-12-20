В России ввели обязательную сертификацию электросамокатов

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Минпромторг России ввел обязательную сертификацию электронных самокатов. Об этом рассказал глава ведомства Денис Мантуров. Также в перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации, попали электродвигатели.



По словам Мантурова, такая мера в отношении электросамокатов должна помочь предотвратить участившиеся в последняя время случаи причинения вреда жизни и здоровью россиян.

Помимо этого, подчеркнул глава ведомства, введение обязательного ограничения скорости поспособствует снижению количества аварий.



realnoevremya.ru/Максим Кокунин (архив)

А введение обязательной сертификации для электродвигателей призвано исключить случаи обмана недобросовестными импортерами российских потребителей.

Как уточнил Мантуров, принятые меры также позволят улучшить «конкурентную среду в интересах российских производителей». По его словам, в ближайшее время власти разработают «межгосударственный стандарт, предусматривающий требования и методы исследований ЭСИМ».

В ноябре правительство России поддержало законопроект о регулировании движения электросамокатов, велосипедов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ). В нем, в частности, предлагается наказывать штрафом до 30 тысяч рублей за пьяное вождение электросамокатов, других СИМ и велосипедов: штрафами до 5 тысяч рублей — за превышение на них скорости, до 3 тысяч рублей — за езду вдвоем.



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Илина Хакимова