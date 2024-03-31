Дмитрий Губерниев обвинил во лжи мэра Парижа Анн Идальго

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев выразил возмущение заявлением мэра Парижа Анн Идальго о том, что россиянам и белорусам не будут рады на летних Олимпийских играх — 2024. Об этом сообщает «Газета.ru».

— Идальго говорит неправду! Огромное количество французов и парижан влюблены в Россию. Знаю десятки, если не сотни примеров, когда россияне приезжали в Париж даже после начала СВО и чувствовали себя там едва ли не как дома, — высказался Губерниев.

Стоит отметить, что еще 29 марта президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил об окончании дискуссии по допуску атлетов из России на Олимпийские игры. Российская и украинская стороны отказались от идеи бойкота Олимпиады.

В МОК также сообщили, что российские атлеты для участия в Играх будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения». Спортсмены из России и Белоруссии не будут соревноваться в медальном зачете.

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Разиль Самигуллин