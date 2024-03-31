Госкорпорация «Роскосмос» успешно запустила космический аппарат дистанционного зондирования «Ресурс-П» №4

Сегодня в 12.36.45 по московскому времени с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Союз-2.1б» с космическим аппаратом дистанционного зондирования Земли «Ресурс-П» №4.

Спутник был успешно выведен на заданную орбиту и отделился от третьей ступени ракеты-носителя.

Ранее сообщалось, что «Союз МС-25» успешно выведен на заданную орбиту, отделился от третьей ступени ракеты, раскрыл антенны и панели солнечных батарей.

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Разиль Самигуллин