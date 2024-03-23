«Роскосмос»: с Байконура стартовал «Союз» с тремя космонавтами на борту
«Союз МС-25» успешно выведен на заданную орбиту, отделился от третьей ступени ракеты, раскрыл антенны и панели солнечных батарей.
Стыковка корабля с модулем «Причал» состоится 25 марта в 18.10 мск. Ранее Госкомиссия допустила к старту ракету «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-25».
Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым