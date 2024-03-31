В Махачкале и Каспийске отменили режим контртеррористической операции

Мэрия Махачкалы сообщила, что в Ленинском и Советском районах города, а также в Каспийске прекращен режим контртеррористической операции (КТО).

Дагестанский оперштаб принял решение об отмене режима КТО. Ранее он был введен в этих районах в связи с проведением контртеррористических мероприятий.

Помимо этого, в Дагестане в ходе операции были задержаны трое преступников. Они планировали совершить террористические преступления. При осмотре мест задержания преступников обнаружены автоматическое оружие, боеприпасы и самодельное взрывное устройство (СВУ), готовое к применению.

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Олег Исаков