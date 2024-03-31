В Махачкале и Каспийске введен режим контртеррористической операции

В Махачкале и Каспийске в Дагестане введен режим контртеррористической операции (КТО). Об этом сообщает «Интерфакс со ссылкой на национальный антитеррористический комитет.

По информации ведомства, в настоящее время спецназ заблокировал причастных к терроризму вооруженных лиц в нескольких квартирах.

Напомним, Госдума внесет поправки в законодательство с целью противодействия экстремизму и терроризму на выборах в России. Поправки зарегистрированы и направлены председателю Государственной думы.

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Разиль Самигуллин