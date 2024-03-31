В Татарстане снизилась задолженность по заработной плате

Фото: Максим Платонов

По последним данным, на 1 марта 2024 года суммарная задолженность по заработной плате по стране составила 433,5 млн рублей. Это на 82,0 млн рублей больше, чем месяцем ранее. По сравнению с 1 марта прошлого года наблюдается снижение задолженности на 337,1 млн рублей, или 43,7%.

Из общей суммы невыплаченной заработной платы на 1 марта текущего года на долги, образовавшиеся в 2024 году, приходится 114,2 млн рублей (26,3%), в 2023 году — 145,9 млн рублей (33,7%), а в 2022 году и ранее — 173,4 млн рублей (40,0%).

Больше всего средств задолжали в Северо-Западном федеральном округе — 178,4 миллиона рублей. Наименьшее количество долгов в Уральском федеральном округе: 1,6 миллиона рублей. Что касается ПФО, то в Поволжье эта сумма равняется 9 миллионам рублей. При этом доля работников обследуемых организаций, перед которыми имелась задолженность по заработной плате, на 1 марта составила менее 1%.



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Олег Исаков