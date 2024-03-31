Книжная премия шейха Заида объявила короткий список

Книжная премия шейха Заида учреждена в 2006 году в память о президенте-основателе ОАЭ и правителе Абу-Даби шейхе Заиде бин Султане Аль-Нахайяне. Премия присуждается раз в год выдающимся писателям, издателям, исследователям, а также молодым авторам, чьи произведения или переводы в области гуманитарных наук обогащают арабскую интеллектуальную, культурную, литературную и общественную жизнь. Призовой фонд составляет почти 8 млн дирхамов ОАЭ, или 1,9 млн долларов.

Короткий список премии шейха Заида:

Номинация «Литература»: Реем Бассиунис «Аль-Халвани: трилогия Фатимидов»; Джадал Барджас «Вопль дудука»; Хасан Дауд «Шанс на последнюю любовь».

Реем Бассиунис «Аль-Халвани: трилогия Фатимидов»; Джадал Барджас «Вопль дудука»; Хасан Дауд «Шанс на последнюю любовь». Номинация «Арабская культура на других языках»: Франк Гриффель «Формирование постклассической философии в исламе»; Эрик Колдервуд «На земле или в стихах: The Many Lives of al-Andalus»; Томас Бауэр «Почему не было исламского Средневековья»; Антонелла Герсетти «Литература Адаба»; Флоранс Олливри «Луи Массиньон и исламский мистицизм: анализ вклада в исламоведение».

Франк Гриффель «Формирование постклассической философии в исламе»; Эрик Колдервуд «На земле или в стихах: The Many Lives of al-Andalus»; Томас Бауэр «Почему не было исламского Средневековья»; Антонелла Герсетти «Литература Адаба»; Флоранс Олливри «Луи Массиньон и исламский мистицизм: анализ вклада в исламоведение». Номинация «Перевод»: Саид Тауфик за перевод книги Артура Шопенгауэра «Мир как воля и представление»; Далал Насераллах за перевод сборника Итало Кальвино «Зачем читать классику?»; Ахмед Сомаи за перевод труда Джамбаттисты Вико «Новая наука».

Саид Тауфик за перевод книги Артура Шопенгауэра «Мир как воля и представление»; Далал Насераллах за перевод сборника Итало Кальвино «Зачем читать классику?»; Ахмед Сомаи за перевод труда Джамбаттисты Вико «Новая наука». Номинация «Редактирование арабских рукописей»: Авад бин Мохаммед Салем Аль Дахил Аль Аулаки; Аль-Махди Ид Аль-Равади; Мустафа Саид из Египта.

Авад бин Мохаммед Салем Аль Дахил Аль Аулаки; Аль-Махди Ид Аль-Равади; Мустафа Саид из Египта. Номинация «Издательство и технологии»: Национальный исследовательский совет Испании (CSIC); издательство Bayt Elhekma for Creative Industries; Международная юношеская библиотека в Мюнхене; подкаст Finjan из Саудовской Аравии.

Национальный исследовательский совет Испании (CSIC); издательство Bayt Elhekma for Creative Industries; Международная юношеская библиотека в Мюнхене; подкаст Finjan из Саудовской Аравии. Номинация «Вклад в развитие наций»: Сами Марван Мубайед «Дамасский трамвай: золотой век современной истории Сирии»; Халифа Алромаити «Географические названия — наследие поколений»; Фатима Бакуч «Арабский язык: исследование когнитивной семантики».

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Екатерина Петрова