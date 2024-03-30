Банк России внес изменения в решение о режиме счетов типа «С»

Совет директоров Банка России изменил порядок работы со счетами типа «С». Это сделано для минимизации рисков необоснованного использования недобросовестными иностранными кредиторами отдельных оснований для списания средств и ценных бумаг с таких счетов. Об этом сообщает пресс-служба Банка России.

Теперь нельзя переводить деньги между разными счетами типа «С», а также списывать или зачислять ценные бумаги между этими счетами, если операция сопровождается переходом прав на такие бумаги. При этом можно переводить средства между разными своими счетами.

Также теперь нельзя покупать корпоративные ценные бумаги российских эмитентов, которые публично размещаются или обращаются на организованных торгах, за счет средств на счетах типа «С» — кроме случаев, когда есть разрешение, выданное до 29 марта 2024 года.

Из решения о режиме счетов исключили пункты о клиринговом и торговом банковских счетах типа «С»: они стали неактуальными. Напомним, в 2023 году объемы подозрительных операций сократились на 12%. Это значит, что объемы вывода денежных средств за рубеж составили 31 млрд рублей, снизившись к 2022 году на 15%.

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Разиль Самигуллин