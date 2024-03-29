В России сократились объемы подозрительных операций

Фото: Динар Фатыхов

В 2023 году объемы подозрительных операций сократились на 12%. Это значит, что объемы вывода денежных средств за рубеж составили 31 млрд рублей, снизившись к 2022 году на 15%. В основном для вывода использовались авансовые платежи за импортируемые товары без их последующего ввоза на территорию Российской Федерации (57%). Об этом сообщает Банк России.

Объемы обналичивания денежных средств во всех секторах экономики в 2023-м уменьшились по сравнению с прошлым годом на 11%. Снижение обналичивания вне банковского сектора было более интенсивным: объемы подозрительных операций там сократились по сравнению с 2022 годом на 21%, до 23 млрд рублей.

Наибольший спрос на теневые финансовые операции, как и в прошлом году, формировался в строительной отрасли (37%), торговле (26%) и сфере услуг (21%).

Благодаря ориентации кредитных организаций на выявление высокорисковых клиентов и оперативному пресечению их операций через платформу Банка России «Знай своего клиента» удалось почти в три раза сократить объемы обналичивания по платежным картам юридических лиц. Также в три раза сократились объемы подозрительных операций по исполнительным документам — с 11 до 4 млрд рублей. Схемы обналичивания через счета нотариусов и решения комиссий по трудовым спорам сведены к минимуму.

На этом фоне недобросовестные участники хозяйственной деятельности стали активнее использовать схемы обналичивания через банковские карты и счета физических лиц, на которые поступают безналичные денежные средства от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, не ведущих реальную хозяйственную деятельность.

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Артем Гафаров