Завершились Всероссийские соревнования по пожарно-спасательному спорту среди вузов МЧС России

В Екатеринбурге завершились Всероссийские соревнования «Кубок образовательных организаций высшего образования МЧС России» по пожарно-спасательному спорту. В соревнованиях приняли участие команды из разных регионов России: Уральского института ГПС МЧС России, Академии ГПС МЧС России, Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России и других.

Спортсмены соревновались в таких дисциплинах, как полоса препятствий, двоеборье и штурмовая лестница. Мужчины покоряли 4-й этаж учебной башни, а женщины — 2-й этаж.

По итогам трех соревновательных дней победителем турнира стала команда Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России. Они набрали максимальное количество баллов по итогам всех спортивных дисциплин. Серебряные призеры — хозяева соревнований, спортсмены Уральского института ГПС МЧС России. Замыкает тройку лидеров сборная Академии ГПС МЧС России.

Завершился последний день спортивных состязаний торжественной церемонией закрытия и вручением наград победителям и призерам.

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