В нидерландском городе Эде произошел захват заложников
В нидерландском городе Эде произошел захват заложников. Происшествие произошло в одном из местных кафе. Район оцеплен, эвакуировано 150 домов. Об этом сообщает местное издание EdeStad,
Местная полиция заявила об отсутствии на данный момент признаков теракта. Точных данных о числе заложников пока нет. Дальнейшая информация уточняется.
В настоящие время полиция нидерландского города Эде освободила трех заложников, операция продолжается.
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