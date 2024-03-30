В новом парке Казани планируют проводить ежемесячные бесплатные воркшопы

В новом детском парке Казани планируют организовать несколько кафе и архитектурную мастерскую для детей. Эта мастерская будет похожа на детские школы архитектуры и искусства, которые открываются в нынешних художественных галереях. Об этом «Реальному времени» рассказала руководитель Дирекции парков и скверов Казани Айгуль Латыпова.

— Это будет нечто похожее на детские школы архитектуры или искусства, которые открывают художественные галереи. Если вы не хотите, чтобы ваш ребенок стал профессиональным художником, но при этом желаете познакомить его с миром искусства, архитектурная мастерская может стать отличным выбором, — отметила она.

В интервью «Реальному времени» она отметила, что занятия в мастерских будут проходить как на платной, так и на безвозмездной основе.

— Предполагается, что абонемент на одно занятие в неделю будет стоить определенную сумму. При этом архитектурная студия будет проводить бесплатные воркшопы. Подобное обязательство есть у всех резидентов, работающих в парках Казани. Они должны проводить как минимум один цикл бесплатных мероприятий для посетителей ежемесячно, — подытожила руководитель парков города.

Напомним, в пятницу, 29 марта, презентовали проект нового детского парка Казани. В интервью «Реальному времени» рассказали, что все оборудование и оснащение на территории отдыха и культуры будет отечественным.

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Олег Исаков, Александр Старшинов