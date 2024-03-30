«У нас сейчас все отечественное»: Айгуль Латыпова про крупнейший парк Казани

Руководитель Дирекции парков и скверов Казани Айгуль Латыпова в интервью «Реальному времени» рассказала об оснащении нового крупнейшего парка города.



— У нас сейчас все отечественное. Работаем с московским бюро «Чехарда» — они сами все изготавливают, лицензируют, сами поставляют нам все оборудование. Проектирование, установка, производство — весь цикл производства оборудования проходит исключительно с ними, — рассказала Айгуль Латыпова.

Напомним, в минувшую пятницу, 29 марта, в Казани презентовали новый детский парк города. Во время мероприятия рассказали, что в столице республики построят крупнейший парк Казани — располагаться он будет между городской набережной и Национальным культурный центр «Казань» (НКЦ).

В парке возведут множество новых концептуальных аттракционов. Один из них — лабиринт с живой изгородью, где дети смогут играть и развлекаться, рассказала Дарья Семко — ведущий архитектор отдела разработки градо-экологического каркаса Института развития города. При этом родители смогут следить за детьми со специально оборудованной вышки.

— Самое главное для родителей — чтобы потребности ребенка были удовлетворены, а ребенку было весело. Парк будет оснащен всем необходимым для комфортного и безопасного пребывания, — отметила архитектор.

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Олег Исаков, Александр Старшинов