Новый парк между НКЦ и набережной станет самым большим в Казани
Накануне, 29 марта, в Казани состоялась презентация нового парка, который построят между Национальным культурным центром «Казань» и городской набережной. Как сообщается, это будет самый большой парк в городе — его площадь составит 3,5 гектара.
На его территории появится сцена с площадкой вместимостью до 8 тысяч человек.
— Самое главное для родителей — чтобы потребности ребенка были удовлетворены, а ребенку было весело, — пояснила ведущий архитектор отдела разработки градо-экологического каркаса Института развития города Дарья Семко.
Кроме того, на территории парка появится большая детская площадка с четырьмя зонами:
- для малышей с огромной песочницей, горками и качелями;
- зона движения;
- двухуровневая подростковая зона ;
- зона с водой, главная особенность которой — флора и фауна реки Казанки, чтобы дети, играя, изучали и познавали природу.
Также в парке будут отдельные зоны для посетителей разных возрастов:
- 0—2 года — сенсомоторный этап;
- 3—5 лет — продуктивная игра;
- 6—12 лет — развитие навыков и социализация, творческие игры;
- 13—16 лет — самовыражение и самоутверждение.
— Работать с подростками достаточно сложно. Они [подростки] — такая категория, которая не всегда поддается наставлению. В нашей работе главное сделать активности, которые будут им комфортны и не будут казаться наставническими и навязчивыми, — подытожила Айгуль Латыпова — директор Дирекции парков и скверов Казани.
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