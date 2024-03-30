Новый парк между НКЦ и набережной станет самым большим в Казани

Накануне, 29 марта, в Казани состоялась презентация нового парка, который построят между Национальным культурным центром «Казань» и городской набережной. Как сообщается, это будет самый большой парк в городе — его площадь составит 3,5 гектара.

На его территории появится сцена с площадкой вместимостью до 8 тысяч человек.

— Самое главное для родителей — чтобы потребности ребенка были удовлетворены, а ребенку было весело, — пояснила ведущий архитектор отдела разработки градо-экологического каркаса Института развития города Дарья Семко.

Кроме того, на территории парка появится большая детская площадка с четырьмя зонами:

для малышей с огромной песочницей, горками и качелями;

зона движения;

двухуровневая подростковая зона ;

зона с водой, главная особенность которой — флора и фауна реки Казанки, чтобы дети, играя, изучали и познавали природу.

Также в парке будут отдельные зоны для посетителей разных возрастов:

0—2 года — сенсомоторный этап;

3—5 лет — продуктивная игра;

6—12 лет — развитие навыков и социализация, творческие игры;

13—16 лет — самовыражение и самоутверждение.

— Работать с подростками достаточно сложно. Они [подростки] — такая категория, которая не всегда поддается наставлению. В нашей работе главное сделать активности, которые будут им комфортны и не будут казаться наставническими и навязчивыми, — подытожила Айгуль Латыпова — директор Дирекции парков и скверов Казани.



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Олег Исаков, Александр Старшинов