В этом году центру профкомпетенций Татарстана исполняется 8 лет

В этом году центру профкомпетенций Татарстана исполняется 8 лет. Об этом на online-конференции «Реального времени» рассказал генеральный директор АНО «Центр развития профессиональных компетенций РТ» Эмиль Губайдуллин.

За 8 лет спектр задач центра значительно расширился. Теперь это не только организация чемпионатов профессионального мастерства, но и участие в реализации национальных проектов в Татарстане. Среди них — «Содействие занятости», обучение и переобучение различных категорий граждан.

Центр курирует деятельность центров карьеры при образовательных организациях республики, развивает юниорское направление в качестве основной профориентационной работы со школами Татарстана. Также на базе центра был создан Центр опережающей профессиональной подготовки.

По словам Эмиля Губайдуллина, команда центра сегодня является одной из сильнейших в стране. Она успешно решает задачи, которые ставятся перед ней и на федеральном уровне, и на уровне республики. В будущем центр планирует продолжать свою работу в сфере образования, принимая новые вызовы и переходя на новые ступени развития.

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Разиль Самигуллин