Online-конференция с Эмилем Губайдуллиным, генеральным директором АНО Центр развития профессиональных компетенций РТ

Смотреть видеозапись

30 марта в 09:00 состоится онлайн-конференция, где в прямом эфире на вопросы читателей интернет-газеты «Реальное время» ответит Эмиль Губайдуллин, генеральный директор АНО Центра развития профессиональных компетенций РТ.

09.32 Онлайн-конференция завершилась.

09.31 Но есть и другой вопрос — согласится молодой человек или пойдет в курьеры, где и зарплата, возможно больше, и ответственность меньше.

— И вот в этом наша следующая задача: сделать так, чтобы человек получив специальность по этой специальности и продолжил работу, — заключил Эмиль Губайдуллин,

09.30 В целом, сейчас практически вся система СПО так или иначе ориентирована на те или иные предприятия.

— Обязательно каждый колледж работает в тесной связке с предприятием — машиностроение ли это, сфера услуг, транспорт ли это — везде имеется связка и это позволяет людям видеть, что эти ребята востребованы, они не остаются без работы. У нас очень низкий процент нетрудоустроенных по итогам окончания. И те же чемпионаты — это ярмарка вакансий для выпускников. Ребята еще до окончания обучения получают предложения. Или через демонстрационный экзамен, потому что каждый студент сдает демонстрационный экзамен, на котором обязательно присутствуют предприятия, и часто предприятия уже тогда делают ребятам предложения и говорят: я готов подождать 2 года, но ты пойдешь ко мне.

09.28 Молодые люди идут в систему СПО с осознанием зачем и что они хотят получить, заявил эксперт:

— Как мы сегодня говорили на примере ТАИФ-НК и системе дуального образования, или сразу после, они могут начать зарабатывать на хлеб с маслом и помогать своим родителям, развиваясь. Но при этом, все-таки у нас система выстроена таким образом, что ребята при желании смогут продолжить обучение и в вузе. То есть заканчивают, например, энергетический колледж, идут в энергоуниверситет — такая практика у нас тоже есть.

09.26 В нашей стране поменялся ориентир на рабочие профессии поменялся. Всего по России есть 3200 колледжей и техникумовЮ в которых обучаются 3,7 миллиона человек, подчеркнул Эмиль Губайдуллин.

— И я могу сказать, что мы видим динамику желающих поступить в колледж и техникумы. У нас сегодня более 60% выпускников 9-х классов и по Татарстану и в целом по РФ, идут в колледжи и техникумы после 9-го класса. Если было раньше принято считать, что это больше троечники, те ребята, которым тяжело продолжать обучение в вузах, то на сегодняшний момент это совсем не так. Конкурсы в техникумы и колледжи у нас — это конкурсы аттестатов, и тут по специальностям баллы проходные и 4,4, и 4,48 есть, и есть профессии куда конкурс только среди пятибальников проходят. Это конкурс и есть бюджет и небюджет. И количество людей, которые претендуют на одно ученое место может составлять и до 18 претендентов.

09.24 Продолжая тему трудовой миграции директор Центра профкомпетенций РТ назвал плюсы и минусы

— Плюсы в том, что с помощью трудовой миграции в короткие сроки удается решить какие-то экономические задачи, закрыть те пробелы, ту нехватку кадров. За счет трудовой миграции те или иные слои населения имеют возможность получить те или иные услуги, потому что мы объективно понимаем, что трудовые мигранты стоят дешевле. И за счет этого стоимость услуг, которые они оказывают — будет дешевле и доступна большему количеству населения. Естественно, здесь стоит вопрос их ассимиляции в нашу среду, в нашу культуру, нашу языковую среду. И в этом направлении работа ведется и республикой, и в том числе мы взаимодействуем с рядом стран. Чтобы те граждане, кто здесь учатся, живут, работают, чтобы они получили здесь профессию и выучили русский язык — это очень важно.

09.22 Есть и трудовая миграция. Как отметил Эмиль Губайдуллин, это то явление, без которого невозможно решить те задачи, которые перед нами существуют:

— Без привлечения людей из других регионов, стран, решить вопросы кадрового дефицита — невозможно. Это объективно. И я даже могу по себе сказать, что у меня в организации работает достаточно людей, которые приехали из других субъектов — это тоже трудовая миграция. Они понимают, что здесь более комфортная жизнь, более лучшие условия и им приятно здесь работать

09.20 По его словам, есть несколько моментов, которые можно сочетать, чтобы удержать специалистов:

— Во-первых, сам коллектив, в котором ты работаешь. Необходимо формировать доброжелательную атмосферу, второй семьи, взаимопомощи, поддержки, чтобы людям было комфортно приходить на работу. Чтобы люди чувствовали свою защищенность и были готовы к тому, что любой из коллег придет к ним на помощь. Второй момент — определенный социальный пакет, гарантии, которые каждому работодателю сегодня приходится расширять, чтобы людей у себя удержать. Это может быть ДМС, премиальные, дополнительный отпуск — всякое возможно и с этим тоже приходится и нужно работать. Третий момент — формирование правильной корпоративной культуры. Четвертое — идеология.

09.16 Затронул эксперт и проблему переманивания кадров:

— Когда имеется большой дефицит кадров, логично, что каждый старается бороться за те кадры, которые на рынке так или иначе можно найти, можно схантить, выторговать, украсть, позаимствовать… Такая проблема есть. Есть она, конечно же и у нас. И среди тех ребят, которых мы вели, члены нашей республиканской сборной, за ними стоит очередь в том числе и из желающих забрать из в ту же Москву, в Питер, и нам бывает тяжело с там=кими предложениями конкурировать.

09.14 Центру профкомпетенций РТ исполняется в этом году 8 лет. Эмиль Губайдуллин назвал предварительные итоги:

— За 8 лет наш спектр задач очень серьезно вырос. Это уже не только чемпионатное движение профессионалов, но это и реализация национальных проектов в Республике Татарстан — таких, как «Содействие занятости», обучение и переобучение различных категорий граждан, это курирование центров карьеры при различных образовательных организациях, это развитие юниорского направления в качестве основной профориентационной работы: мы работаем со школами нашей республики, это создание Центра опережающей профессиональной подготовки на нашей базе. То есть, спектр задач за эти годы значительно вырос. Я сегодня с уверенностью могу сказать, что та команда, которая была создана и которая работает, на сегодняшний момент по всеобщему признанию — одна из сильнейших команд нашей страны, которая способна успешно решать все задачи, что ставятся перед нами и на федеральном уровне, и на уровне республики. И мы эту работу поступательно планируем продолжать в образовании, с каждым годом получая новые вызовы, и переходя на новые ступени развития, как организации, так и в целом системы подготовки кадров и системы профобразования.

09.12 У системы дуального образования , когда молодые люди на этапе обучения не просто проходят практику, а работают есть и плюсы, и минусы, отметил директор Цента профкомпетенций РТ.

— Наверное, действительно, это все-таки плюс. Могу сказать, что наша система образования, она уже постепенно перешла от теории к практике. Практически все специальности, которым обучают наши колледжи, техникумы, в первую очередь практикориентированные, что большая часть времени — это практика. Кроме ТАИФ-НК ее активно применяют в ОЭЗ Алабуга — Алабуга-Политех, образовательный центр, который у нас работает совместно с нашим Елабужским колледжем, и где ребята проходят подготовку примерно по такой системе, где большую часть времени они проводят именно на предприятиях Алабуги и это к моменту окончания учебного заведения, дает шанс не просто получать зарплату, но и вырасти в должности и из колледжа сразу пойти в начальники отдела. Практика показывает свои плюсы и я думаю, что на таких практиках и нужно учиться.

09.10 Эмиль Губайдуллин заявил что сейчас нет такого, что система профобразвания оторвана от реальной жизни:

— Я для себя помню: 2016 год, когда мы презентовали концепцию развития чемпионатных движений и внедрения этих лучших мировых стандартов в среднем профессиональном образовании нашей республики на экономическом совете тогда при президенте нашей Республики Татарстан. Предприятия действительно задавали вопрос о том, что те специалисты, которых выпускают ссузы, они не отвечают требованиям и компаниям приходится тратить достаточно большое время, ресурсы для того, чтобы их доучивать, дообучать. Сегодня мы, наверное, этот этап уже прошли. Сегодня мы тесно работаем с нашими предприятиями. Сегодня у нас за каждой специальностью, за каждой компетенцией имеется закрепленное якорное предприятие, с которым мы в течение года взаимодействуем.

09.08 Он упомянул Алабуга Скиллс — корпоративный чемпионат ОЭЗ, он направлен на то, чтобы более тесно соединить потребности предприятий и специалистов, которых выпускают образовательные организации, чтобы ребята выполняли на чемпионате ровно тот спектр задач, который выполняется на предприятиях.

— Очень важно на чемпионаты мы приглашаем индустриальных экспертов, то есть тех, кто со стороны предприятий оценивает участников чемпионатов, и получаем благодаря чемпионатам от низ «обратку» — чего не хватает, каких навыков, каких специальностей, модулей, каких знаний не хватает участникам и это помогает нам изменить систему подготовки, внедрять новые модули, новые предметы, для того, чтобы на выходе ребята действительно были максимально приспособлены к работе в организации и предприятия не тратили время на «докрутку» ребят после окончания учебных учреждений, — подчеркнул Губайдуллин.

09.06 Генеральный директор АНО «Центр развития профессиональных компетенций РТ» затронул тему конкурсов профмастерства. По его словам, республика лет 10 уже как активно включилась в процессы внедрения у себя стандартов различных, в том числе мировых движений по развитию профмастерства

… С каждым годом и размах, и уровень данных мероприятий растет. И цели, и задачи этих чемпионатов с каждым годом меняются. Если в первые годы мы говорили о том, что нам необходимо через эти чемпионаты и движения перенять те стандарты подготовки специалистов, что включают и стандарты в оборудовании, стандарты в обучении, стандарты в педагогике, стандарты тех навыков, которые необходимо предприятиям и тех навыков, которыми должны обладать специалисты, то сегодня я могу с уверенностью сказать, что в том числе благодаря этим чемпионатам и движениям, многие из этих задач и проблем решены. Да, у нас современные на данный момент школы и техникумы, современные отремонтированные образовательные организации с современным оборудованием, со специалистами, которые умеют на нем работать и умеют этому обучать. И сейчас, наверное, остро стоит задача именно с каждым годом мы все больше и больше уходим в коммуникацию работы с предприятиями. Это одна из ключевых задач, которая ставится в рамках чемпионатного движения профессионалов.

09.04 По его словам, это те процессы, от которых мы не уйдем:

— И для того, чтобы мы могли этими процессами заниматься, чтобы могли решать те проблемы, которые возникают, здесь безусловно нужен большой такой диапазон прогнозирования вперед лет на 5 минимум. Для того, чтобы заранее было понятно — какие именно нужны будут специалисты и заранее их подготовить

09.02 Чем больше автоматизация внедряется на наших предприятиях, организациях нашей страны, да и всего мира, тем острее встает вопрос кадров, рассказал Губайдуллин:

— Чтобы готовить сейчас квалифицированных специалистов и в нужном количестве под такие — очень динамично развивающиеся сферы, необходимо я думаю, даже не на ближайшие 3, а на ближайшие лет 5 прогнозировать — какие специалисты и в каком количестве нужны будут. Потому, что любой специалист, даже любая программа обучения, если ее готовить, если лицензировать, если проходить все этапы подготовки, это занимает до трех лет. Через 3 года, та программа, которая будет разработана, и по которой мы будем готовить, может уже устареть и станет не актуальной.

09.00 «Реальное время» ведет текстовую трансляцию online-конференции с генеральным директором АНО «Центр развития профессиональных компетенций РТ» Эмилем Губайдуллиным.



Реклама. АО «ТАИФ-НК»



Партнеры