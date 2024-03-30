На Горьковском шоссе в Казани частично закроют проезжую часть

На Горьковском шоссе Казани будут введены ограничения для движения транспорта и пешеходов. Это связано с проведением работ по реконструкции водопровода.

В комитете внешнего благоустройства исполкома города сообщили, что вблизи домов №26 и №33 на Горьковском шоссе будет частично перекрыта проезжая часть и тротуар. Ограничения будут действовать с 1 апреля до 30 декабря.

Напомним с 1 по 14 апреля на участке улицы Дорожной в казанском жилом массиве «Новая Сосновка» будет ограничено движение транспорта. Соответствующее распоряжение подписано в исполкоме города.

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Разиль Самигуллин