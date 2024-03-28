В Казани в жилом массиве Новая Сосновка временно ограничат движение транспорта

С 1 по 14 апреля на участке улицы Дорожной в казанском жилом массиве Новая Сосновка будет ограничено движение транспорта. Соответствующее распоряжение подписано в исполкоме города, сообщает мэрия Казани.

На проезжей части вблизи домов №11 и №13 по улице Пионерской будут проводиться работы по закольцовке газопровода низкого давления.



Напомним, что ограничение движения на улицах Сыртлановой и Мавлютова продлено до 13 мая. В этом районе продолжается реконструкция водопровода.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Анастасия Фартыгина