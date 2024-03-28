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В Казани в жилом массиве Новая Сосновка временно ограничат движение транспорта

10:50, 28.03.2024

С 1 по 14 апреля на участке улицы Дорожной в казанском жилом массиве Новая Сосновка будет ограничено движение транспорта. Соответствующее распоряжение подписано в исполкоме города, сообщает мэрия Казани.

На проезжей части вблизи домов №11 и №13 по улице Пионерской будут проводиться работы по закольцовке газопровода низкого давления.

Напомним, что ограничение движения на улицах Сыртлановой и Мавлютова продлено до 13 мая. В этом районе продолжается реконструкция водопровода.

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Анастасия Фартыгина
ОбществоИнфраструктура Татарстан
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