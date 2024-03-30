МВД России внесло изменения в порядок проведения экзаменов и выдачи водительских удостоверений

Министерство внутренних дел России внесло поправки в регламент, регулирующий проведение экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачу водительских прав. Изменения связаны с нововведениями, которые вступят в силу с 1 апреля 2024 года в соответствии с Федеральным законом «О безопасности дорожного движения».

Приказ МВД России от 5 марта 2024 г. №90 вносит корректировки в Административный регламент по предоставлению государственной услуги по проведению экзаменов на право управления ТС и выдаче водительских удостоверений.

С учетом результатов практических экзаменов, проведенных с момента вступления в силу действующего Административного регламента (с 1 марта 2021 года), пересмотрены критерии оценки навыков управления ТС. Особое внимание уделено оценке тех навыков, которые напрямую влияют на безопасность дорожного движения.

В частности, по ряду ошибок (нарушений) снижено количество штрафных баллов. Например, если кандидат в водители начинает движение с непристегнутым ремнем безопасности, ему будет выставлено 4 балла, после чего экзамен продолжится (сейчас экзамен сразу заканчивается).

Также увеличена минимальная ширина места для разворота с 5 до 7 метров, когда разворот ТС выполняется в ограниченном пространстве с использованием заднего хода.

Кроме того, в экзаменационном листе конкретизированы ошибки при оценке навыков уверенного пользования органами управления ТС. Это позволит снизить субъективизм при выставлении штрафных баллов, также увеличено их количество, при которых экзамен считается сданным.

Теперь мастер производственного обучения автошколы может находиться на сиденье, с которого осуществляется доступ к дублирующим органам управления экзаменационным транспортным средством. При этом экзаменационное транспортное средство должно быть оборудовано световой и (или) звуковой сигнализацией нажатия на дополнительные органы управления. Это позволит экзаменатору сконцентрировать внимание на контроле за действиями экзаменуемого и повысить объективность принимаемых решений при оценке навыков управления транспортным средством. Напомним при неудачной попытке сдать экзамен на получение водительского удостоверения в ГИБДД следующая возможность пересдать его появится только через 6 месяцев.

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Разиль Самигуллин