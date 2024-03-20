С 1 апреля пересдать экзамен на водительские права в РФ можно будет только через полгода

При неудачной попытке сдать экзамен на получение водительского удостоверения в ГИБДД следующая возможность пересдать его появится только через 6 месяцев. Об этом рассказал директор автошколы «Рэдавто» Вадим Кузовкин. Об этом сообщает Газета.ru.

Вадим Кузовкин уточнил, что экзамен по практике станет сложнее: увеличилось число нарушений, которые конкретизировали из прежних более общих критериев, а инспектор сможет сам выбирать, где ему сесть — спереди или сзади.

Также Кузовкин отметил, что благодаря более четким критериям кандидаты смогут лучше видеть свои ошибки. Однако из-за нововведений ситуация вокруг продолжительности сдачи экзамена «плохая».

Изменения в экзамене на водительские права вступают в силу с 1 апреля. В обновленном регламенте будет увеличена сумма штрафных баллов (с 5 до 7), а также при выезде в город кандидатам дадут возможность сделать две мелкие ошибки. Кроме того, к экзаменам не допустят россиян, которые были наказаны за управление автомобилем в нетрезвом состоянии.

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Разиль Самигуллин