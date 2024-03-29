Вице-спикер Госдумы заявил, что судьбу «Крокуса» должна решить общественность

Вице-спикер Государственной думы Борис Чернышов заявил, что вопрос восстановления сгоревшего «Крокуса» должен решать не собственник, а общественность. По его мнению, возрождать объект в прежнем виде нельзя — там больше невозможно проводить концерты.

«В большинстве стран мира нет такой практики, а если где-то подобное допускают, то это кощунство», — подчеркнул в разговоре с RT Чернышов.

Он добавил, что на месте разрушенного объекта должен появиться новый, объединяющий людей. Это может быть место, куда близкие жертв трагедии могли бы приходить, вспоминая их, или мемориальный комплекс.

Напомним, что число жертв в результате теракта в «Крокус Сити Холле» достигло 140 человек.

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Олег Исаков