Банк России опубликовал курс валют на 28 марта
Банк России опубликовал официальный курс валют на четверг, 28 марта. По отношению к основным денежным единицам рубль усилился.
Так, юань подешевел на 0,04 копейки, доллар подорожал на 0,02 копейки, а евро, напротив, подешевел на 0,14. Стоимость валют выглядит следующим образом:
- юань — 12,75 рубля (-0,04);
- доллар — 92,59 рубля (+0,02);
- евро — 100,27 рубля (-0,14).
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