Алла Пугачева может быть признана иностранным агентом

В России началась процедура признания Аллы Пугачевой иностранным агентом. Об этом сообщил депутат Госдумы Алексей Журавлев. В беседе с RT он заявил, что уже давно следует признать Пугачеву иноагентом.

— Началась процедура признания Аллы Пугачевой иностранным агентом, — сообщил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин.

Ранее «Реальное время» сообщило, что в Госдуме считают, что иноагентов нужно лишить всех доходов в России.

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