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В Госдуме считают, что иноагентов нужно лишить всех доходов в России

10:26, 10.02.2024

Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что иностранные агенты должны быть лишены возможности получать доходы в России и предусмотреть меры ответственности для тех, кто будет нарушать запрет.

Он напомнил, что в ГД прорабатывают законопроект о запрете размещать рекламу на ресурсах иноагентов.

Запрет будет действовать для граждан России и отечественных компаний независимо от форм собственности.

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Маргарита Головатенко
Общество Татарстан
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