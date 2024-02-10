В Госдуме считают, что иноагентов нужно лишить всех доходов в России

Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что иностранные агенты должны быть лишены возможности получать доходы в России и предусмотреть меры ответственности для тех, кто будет нарушать запрет.



Он напомнил, что в ГД прорабатывают законопроект о запрете размещать рекламу на ресурсах иноагентов.

Запрет будет действовать для граждан России и отечественных компаний независимо от форм собственности.

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Маргарита Головатенко