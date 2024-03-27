Шведская компания Volvo отказывается от производства автомобилей с дизельным двигателем

Volvo прекратила производство автомобилей с дизельными двигателями. Как сообщает Bloomberg, компанией был выпущен последний такой автомобиль. К 2030 году Volvo планирует выпускать только электромобили.

Следует отметить, что в Евросоюзе все еще продается достаточно много машин с дизельными двигателями — в прошлом году их продажи составили 1,4 млн авто, или 13,6% от общего объема рынка.

Напомним, по данным платформы «Авито Авто», востребованность электроавтомобилей в Казани за 2023 год выросла на 143%. Количество объявлений о продаже электрокаров с пробегом также значительно увеличилось — на 178%.

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Разиль Самигуллин