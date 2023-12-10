«К сожалению, Татарстан не входит даже в 30-ку регионов по сельскому туризму»

Фото: realnoevremya.ru/Галия Шакирова

У Татарстана большой потенциал для развития сельского туризма, который в настоящее время стремительно набирает популярность и становится модным трендом. Об этом «Реальному времени» рассказала директор АНО «Агентство развития туризма на сельских территориях» Венера Адамович. Огромное количество деревень, большие межрегиональные туристские проекты, старинные усадьбы и купеческие особняки — все это пользуется большим спросом у туристов и может существенно пополнить бюджет республики, а, возможно, даже спасти отдельные села от вымирания. Что для этого нужно — в материале издания.

Ромашки, буренки и сельская пастораль на 120 млрд рублей

По оценкам «Россельхозбанка», уже к 2025 году турпоток на сельские территории страны составит 5 млн человек, увеличившись по сравнению с нынешним на 60%. Это направление туризма может приносить до 100—120 млрд рублей ежегодно. Это 1,7—2,2% от общей прибыли сельского хозяйства.

«В долгосрочной перспективе величина дохода может приблизиться к 150 млрд рублей», — прогнозируют в банке.

По мнению Адамович, этому есть объяснения:

— Сейчас очень хорошее время, чтобы рассматривать эту нишу. Люди хотят вернуться, может быть, в детство, как у бабушки в деревне. Во время пандемии мы были заперты в городах. А после многие побежали покупать участки в деревне. На всякий случай, — напомнила она.

Люди хотят вернуться в детство. realnoevremya.ru/Галия Шакирова

К сожалению, добавила Адамович, на сегодняшний день Татарстан не входит даже в тридцатку российских регионов, где развит сельский туризм. В республике нет даже конкретных цифр по количеству участников этого рынка.

— В прошлом году Госкомитет РТ по туризму давал данные, что в Татарстане около 80 объектов сельского туризма. На самом деле цифра гораздо выше. Но дело в том, что нет единой системы подсчета, что именно мы считаем сельским туризмом: или это, как по законодательству, объекты на фермерских хозяйствах, т.е. агротуризм, или в целом объекты — гостевые дома, частные музеи, усадьбы. Ни одно ведомство этим не занимается. Есть регионы, в которых на это обращают внимание и ведут статистику. Например, в Московской области хорошо делают, в Калужской. У нас пока нет, — констатировала Адамович.

Деревня в Калужской области, где очень рады гостям. realnoevremya.ru/Галия Шакирова

Агро- или сельский туризм

По ее словам, есть путаница и в самих понятиях. Большинство считает, что агро- и сельский туризм — это одно и то же. Однако это не совсем так.

— В июле 2021 года у нас законодательно закрепили понятие «сельский туризм». Но оно подменяет собой агротуризм, потому что по закону субъектом сельского туризма определен сельхозтоваропроизводитель. А это в основном фермерские хозяйства. Я не люблю определение, которое у нас принято, потому что практика сельского туризма гораздо шире, и само понятие включает гораздо больше ниш. Это и в целом туризм на сельских территориях, и агротуризм как таковой, и знакомство с фермерскими хозяйствами, и гастрономические туры, и фестивальная тема, и народно-художественные промыслы в том числе, — расшифровала эксперт.

Практика сельского туризма гораздо шире, и само понятие включает гораздо больше ниш. Это и в целом туризм на сельских территориях, и агротуризм как таковой, и знакомство с фермерскими хозяйствами, и гастрономические туры, и фестивальная тема, и народно-художественные промыслы... realnoevremya.ru/Галия Шакирова

«Развод» по закону

Судя по всему, понимают это и сами законотворцы. По крайней мере, в настоящее время Минсельхоз РФ готовит законопроект, который разделит два этих понятия:

— Агротуризм, как это и планировалось, перейдет сельхозтоваропроизводителям, а сельский туризм, вероятнее всего, отойдет Минэкономразвития и как раз включит фестивальную деятельность на сельских территориях, промыслы, гостевые дома. Это все наконец-то придет в соответствие, — надеется Адамович.

Кроме того, предполагается, что еще один готовящийся законопроект разрешит сельхозпроизводителям строить средства размещения на землях сельхозназначения.

— Но это совершенно не то, что нам хотелось бы. Дело в том, что были внесены поправки в федеральный закон о крестьянско-фермерских хозяйствах, которые определили, что теперь можно на землях сельхозназначения строить жилье, так называемые «дома фермеров». Но в поправках содержится последний абзац, в котором говорится, что субъекты регионов могут определять список из муниципальных образований, на территории которых строительство домов жилого назначения на сельхозземлях не разрешено. И наши регионы — Москва, Ленинградская область, Краснодарский край, Татарстан — составляют огромную простыню, куда записывают все муниципальные образования. Таким образом, у нас этот закон не действует, — рассказала глава общественной организации.

Говоря простыми словами, если у вас есть сельхозпроизводство, то вы можете строить капитальные объекты под эти нужды. Но если вы строите жилой дом, то просто не сможете его зарегистрировать под этим статусом.

Без экспериментов

Впрочем, не только Татарстан ввел такой мораторий, но и более трети субъектов РФ.

— А в тех регионах, где норма работает, сельские жители смогут в таких домах предоставлять услуги размещения, — уточнила Адамович.

Кстати, все тот же «Россельхозбанк» прогнозирует, что рост сельского туризма ускорит развитие глэмпингов и даст до 10% к общему количеству гостей таких объектов загородного отдыха.

realnoevremya.ru/Галия Шакирова

Не поможет татарстанским фермерам, желающим заняться сельским туризмом, и законопроект о проведении эксперимента по гостевым домам, который в последние дни активно обсуждается. Причем даже в том случае, если будет принят.

— Он будет проходить в трех регионах — Краснодарский край, город федерального значения Севастополь и Республика Крым. Если законопроект примут, то эксперимент продлится до конца 2026 года. Закон определяет, что жилые дома можно будет превратить в гостевые при условии, что количество номеров не будет превышать 15. Здание обязательно должно быть зарегистрировано как жилое помещение, находиться на земле ИЖС. Собственник жилья должен быть в нем зарегистрирован. Следующим пунктом документ закрепляет обязанность зарегистрироваться в специальном реестре гостевых домов и получить свой индивидуальный номер. Без него нельзя будет размещаться на агрегаторах. Законопроект пока рассмотрен только в первом чтении, — рассказала эксперт.

Продовольствие vs туристы

По словам Адамович, все эти сложности — из-за разных приоритетов у участников туристического рынка и государства.

— Приоритет нашей страны — это все-таки продовольственная безопасность. И цель государства, в том числе Минсельхоза, — возвращение сельхозземель в оборот. С начала 90-х годов прошлого века очень много таких земель заросли, потеряли плодородность и прочее. Но работа ведется, и они когда-нибудь вернутся в сельхозоборот. Потому что это все равно дешевле, чем разрабатывать новые территории, — объяснила она.

Приоритет нашей страны — это все-таки продовольственная безопасность. И цель государства, в том числе Минсельхоза, — возвращение сельхозземель в оборот. realnoevremya.ru/Галия Шакирова

Поэтому на сегодняшний день у фермеров Татарстана не так много возможностей запустить свой туристический объект.

— Даже если вы фермер в третьем поколении — это не означает, что у вас есть привилегии и какие-то особые условия по использованию земли и ведения туристической деятельности. Дело в том, что и сельхозтоваропроизводители должны придерживаться Земельного кодекса. Допустим, вы фермерское хозяйство и уже крепко стоите на ногах. У вас есть задача реализации своей продукции, сократить цепочку, чтобы продажи стали напрямую. В этом случае вы можете принимать гостей. Проводить мастер-классы, экскурсии, даже мероприятия, с условием соблюдения всех санитарных норм и регламентов, в том числе по пожарной безопасности, — рассказала Адамович.

Впрочем, по ее словам, есть надежда, что фермерам предоставят определенные привилегии.

— Минувшим летом представители Минсельхоза ездили по федеральным округам, и начались разговоры о еще одной законодательной инициативе. Речь идет о разрешении сельхозтоваропроизводителям строить некапитальные средства размещения на площади не более 1 га. Посмотрим, действительно ли они подготовят законопроект к будущей весне. Фермерам такой закон действительно облегчит запуск туристического объекта, — уверена глава агентства сельского туризма.

Тем не менее, по ее словам, не все так безнадежно:

— Очень мало объектов агротуризма создаются фермерами. Им просто некогда этим заниматься. Они тратят свое время на производство продукции, переработку, реализацию. Вы можете прийти к ним с предложением о кооперации. Она всячески поддерживается Минсельхозом и даже субсидируется. Есть финансовые меры поддержки агротуризма. Прежде всего они опять-таки предназначены для фермеров. В следующем году государство выделить на эти цели 700 млн рублей. Кроме того, запустят единую субсидию. Заявочная кампания на нее от регионов идет в настоящее время, — поделилась Адамович.

realnoevremya.ru/Галия Шакирова

Субсидия предусматривает четыре направления поддержки. Одно из них — фестивальная деятельность, в том числе на сельских территориях. Кроме того, на обустройство пляжей на загородных территориях. Третье направление — это создание туристических кодов городов. Четвертое — национальные маршруты.

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По мнению, Адамович, последнее — это клондайк возможностей.

— Большой межрегиональный проект «Волжская тропа» может стать таким национальным маршрутом. Мы идем к этому. Она у нас проходит через пять муниципальных районов. Огромный потенциал кроется в создании гостевых домов вдоль нее, как бюджетных, так и премиум-сегмента. Можно скупить заброшенные участки в деревнях вдоль этого маршрута, оборудовать дома и сделать это все под единым брендом. Это готовая схема. Это то, что лежит на поверхности, то, что разрушается в наших деревнях. То, что мы можем сохранить не такими уж большими усилиями. На это есть спрос. Людям это нравится, — уверена участница рынка.

realnoevremya.ru/Галия Шакирова

По словам Адамович, для такого проекта не нужны новые законодательные инициативы:

— У нас есть Жилищный кодекс, который позволяет сдавать дома на земле ИЖС по договору найма жилого помещения. И здесь не нужно ждать новых законов. У нас уже есть легальные открытые инструменты, которые мы можем использовать для запуска гостевого дома. Я думаю, что за этим будущее, — прогнозирует она.

Напомним, что в Татарстане насчитывается 3 041 сельский населенный пункт. По данным переписи населения 2010 года их было 3 073. Как рассказывал «Реальному времени» председатель cовета Общества краеведов РТ Альберт Бурханов, в республике более 200 деревень считаются умирающими ( в них живут менее 10 человек), хотя имеют многовековую историю. Отдельные «помнят» еще Ивана Грозного.

Примеры правильного ведения такого бизнеса в России есть, говорит Адамович:

— Свердловская область — проект «Мариинские избы». По сути, он представляет собой туристический комплекс, который погружает в атмосферу демидовского села XVIII века. Там были прииски, разработки заводов Демидова. Комплекс не базируется в одной точке. Он рассредоточен по настоящему, «живущему» селу, — рассказывает она.

В татарстанской деревне кряшен Толкияз тоже очень ждут гостей. realnoevremya.ru/Галия Шакирова

Кроме того, существуют целые профессиональные сообщества:

— У нас сельский туризм появился не два года назад с определением в законодательстве, а гораздо раньше. В России существуют целые профессиональные сообщества, которые помогают друг другу. Например, Ассоциация самых красивых деревень России, в которой Татарстана нет. Есть Ассоциация владельцев исторических усадеб, — привела пример Адамович, добавив, что Минэкономразвития готовит законопроект, который будет направлен на поддержку и включение в туроборот исторических усадеб.

Отметим, что самую красивую деревню России, село Вятское в Ярославской области, посещают около 300 тысяч туристов в год, хотя 15 лет назад оно считалось умирающим.