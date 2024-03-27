Казань примет первенства России по сумо

С 28 марта по 1 апреля в Казани пройдут первенства России по сумо для спортсменов трех возрастных категорий: до 15, до 17 и до 19 лет. Ожидается, что в соревнованиях примут участие около 400 спортсменов из более чем 25 регионов страны.

Соревнования будут проходить во дворце единоборств «Ак Барс», который принимал множество международных турниров самого высокого уровня. Например, в июне 2021 года на этой арене прошли чемпионат и первенства Европы по сумо, которые по уровню проведения до сих пор считаются одними из лучших в истории мирового сумо.

Первенства России — 2024 будут проходить в три этапа. 29 марта в борьбу за медали вступят сумоисты не старше 15 лет. На следующий день оспаривать награды первенства будут спортсмены до 17 лет, а 31 марта определят победителей и призеров первенства сумоисты до 19 лет.

Важно отметить, что во всех возрастных категориях борьба за золотые медали будет вестись до двух побед одного из финалистов. Такой формат соревнований был успешно апробирован на чемпионате России — 2023 в Орле.

Напомним воспитанник ФСО «Центральный» Даниел Маринов стал победителем чемпионата России — 2024 по спортивной гимнастике. Он опередил соперников в многоборье. В прошлом сезоне казанский атлет выиграл все национальные соревнования в абсолютном первенстве и набрал высшую сумму баллов в многоборье среди российских гимнастов.



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Разиль Самигуллин