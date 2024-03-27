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В Казани ожидается дождь со снегом

07:15, 27.03.2024
В Казани ожидается дождь со снегом
Фото: Реальное время

Сегодня, 27 марта, в Казани температура воздуха опустится до +1 градуса . Синоптики прогнозируют пасмурную погоду — дождь со снегом.

Ночью столбики термометров опустятся до -2 градусов. Порывы ветра 9—10 м/секунду.

Завтра, 28 марта, погодные условия изменятся — ожидается ясная погода. Столбики термометров поднимутся до 4 градусов тепла. Ночью опустятся до 0 градусов.

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