В Казани ожидается дождь со снегом
Сегодня, 27 марта, в Казани температура воздуха опустится до +1 градуса . Синоптики прогнозируют пасмурную погоду — дождь со снегом.
Ночью столбики термометров опустятся до -2 градусов. Порывы ветра 9—10 м/секунду.
Завтра, 28 марта, погодные условия изменятся — ожидается ясная погода. Столбики термометров поднимутся до 4 градусов тепла. Ночью опустятся до 0 градусов.
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