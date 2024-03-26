Московская биржа рассматривает возможность запуска круглосуточных торгов

Главный менеджер по продвижению продуктов Московской биржи Анастасия Холощак сообщила, что организация планирует расширять время торгов. При этом она подчеркнула, что круглосуточные торги не появятся в ближайшее время.

Холощак также отметила, что тенденция к удобству и расширению времени торгов на Московской бирже заметна. Но, несмотря на планы развития в этом направлении, сейчас вводить круглосуточный режим работы площадки не планируется.

Сейчас торги на рынке акций Московской биржи проходят в основную сессию с 10.00 до 18.50 по московскому времени. Вечерняя сессия начинается в 19.05 и заканчивается в 23.50. Валютные торги стартуют в 7.00 и заканчиваются в 19.00. В отдельные праздничные дни, когда работают зарубежные площадки, Московская биржа также проводит торги.

Ранее наблюдательный совет Московской биржи на заседании 25 марта установил дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по итогам 2023 года, — 13 мая. Об этом сообщила торговая площадка.

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Разиль Самигуллин