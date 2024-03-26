Банк России опубликовал курс валют на 27 марта
Банк России опубликовал официальный курс валют на среду, 27 марта. По отношению к основным денежным единицам рубль усилился.
Так, юань подешевел на 0,01 копейки, доллар снизился на 0,20 копейки, а евро, напротив, подорожал на 0,05. Стоимость валют выглядит следующим образом:
- юань — 12,78 рубля (-0,01);
- доллар — 92,57 рубля (-0,20);
- евро — 100,41 рубля (+0,05).
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