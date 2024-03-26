В ближайшие выходные шторм принесет ливни в Поволжье

Фото: Динар Фатыхов

На Поволжье надвигается шторм с экстремально мощными ливнями.

Центр погоды «Фобос» предупреждает о приближении мощного штормового циклона к европейской части России. Основной удар стихии придется на Поволжье и Южный Урал, сообщают «Известия Мордовии».

В Казани солнечная погода сохранится до конца недели. После чего начнутся дожди, за сутки может выпасть почти 80% месячного объема влаги. Также ожидается сильный штормовой ветер.

Завтра, 27 марта, в Казани ожидается понижение температуры до 0 градусов. В городе возможны осадки в виде дождя со снегом.

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