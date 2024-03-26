Прибыль банков в Татарстане и России снизилась в феврале, но осталась выше ожиданий

Чистая прибыль российских банков в феврале составила 275 млрд рублей, что на 6% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года, и на 22% меньше по сравнению с предыдущим месяцем. Такие данные представил Центральный банк в обзоре о динамике развития банков.

Доходность на капитал снизилась примерно до 23%. В январе 2024 года этот показатель составлял 30%, а в феврале 2023 года — 29%. Основная прибыль сократилась примерно на 90 млрд рублей — с 300 млрд рублей в январе до 210 млрд рублей.

На снижение прибыли повлияло несколько факторов:

небольшое доформирование резервов по корпоративным кредитам на 10 млрд рублей (в январе было восстановление примерно на 30 млрд рублей);

рост операционных расходов на 37 млрд рублей;

снижение чистого процентного и комиссионного дохода на 23 млрд рублей из-за меньшего количества календарных дней в феврале.

Центральный банк отмечает, что в целом прибыль пока выше ожиданий регулятора. Это связано с низкой стоимостью риска по корпоративным кредитам — около 0,2% в годовом выражении в феврале.

Ранее Банк России обратился к кредиторам с рекомендацией списать долги заемщиков, погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле». Соответствующее письмо направлено банкам, микрофинансовым организациям, кредитным потребительским и сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативам, ломбардам.

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Разиль Самигуллин