Регулятор рекомендует банкам и МФО простить долги погибших в «Крокус Сити Холле»

Банк России обратился к кредиторам с рекомендацией списать долги заемщиков, погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле». Соответствующее письмо направлено банкам, микрофинансовым организациям, кредитным потребительским и сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативам, ломбардам. Кредиторы вправе списать долги без обращения наследников.

Кроме того, регулятор советует оказывать необходимую поддержку пострадавшим на основании их заявлений. Это может включать полное освобождение от обязательств по кредитным договорам или договорам займа. Информация о проведенных процедурах должна быть размещена на сайтах организаций.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила о необходимости расширить пилотный проект с цифровым рублем в России. Сейчас в эксперименте участвуют около 60 человек. По словам главы ЦБ, использование цифровых рублей должно быть абсолютно добровольным.

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Разиль Самигуллин