Новости экономики

21:26 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

В Татарстане выросли цены на непродовольственные товары и услуги

18:53, 26.03.2024
В Татарстане выросли цены на непродовольственные товары и услуги
Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане в феврале продолжился рост цен на непродовольственные товары. По сравнению с январем 2024 года он составил 5,25%, а в сравнении с аналогичным месяцем прошлого года — 13,1%.

Основной причиной роста цен называют снижение спроса на некоторые товары длительного пользования. Это привело к замедлению годового роста цен на подержанные иномарки и снижению стоимости стиральных машин и холодильников.

Основные показатели инфляции в Республике Татарстан с октября 2023 по февраль 2024 года. скриншот realnoevremya.ru с сайта cbr.ru

Также в Татарстане увеличился годовой прирост цен в сфере услуг. В феврале он составил 9,59% после 8,79% в январе. К заметному росту цен привел разовый фактор, связанный с особенностями ценообразования проезда в плацкартных вагонах.

Добавим, ранее «Реальное время» рассказало, что в Татарстане в феврале выросли цены на продовольственные товары на 8,23%.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

ЭкономикаФинансы Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также
Фондовый рынок
  • Татнефть693.1
  • Нижнекамскнефтехим103.75
  • Казаньоргсинтез103
  • КАМАЗ177.9
  • Нижнекамскшина74.65
  • Таттелеком1.062