В Татарстане выросли цены на непродовольственные товары и услуги

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане в феврале продолжился рост цен на непродовольственные товары. По сравнению с январем 2024 года он составил 5,25%, а в сравнении с аналогичным месяцем прошлого года — 13,1%.

Основной причиной роста цен называют снижение спроса на некоторые товары длительного пользования. Это привело к замедлению годового роста цен на подержанные иномарки и снижению стоимости стиральных машин и холодильников.

Основные показатели инфляции в Республике Татарстан с октября 2023 по февраль 2024 года. скриншот realnoevremya.ru с сайта cbr.ru

Также в Татарстане увеличился годовой прирост цен в сфере услуг. В феврале он составил 9,59% после 8,79% в январе. К заметному росту цен привел разовый фактор, связанный с особенностями ценообразования проезда в плацкартных вагонах.

Добавим, ранее «Реальное время» рассказало, что в Татарстане в феврале выросли цены на продовольственные товары на 8,23%.

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