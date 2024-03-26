«Надеемся, что в 2024 году запустится проверка наличия полисов ОСАГО через фото— и видеофиксацию»

Фото: Максим Платонов

В разговоре с «Реальным временем» президент Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев рассказал, что рабочая группа, состоящая из представителей МВД, Минфина и Центробанка, в течение прошлого года активно работала над проектом, связанным со штрафами за отсутствие обязательного страхования автогражданской ответственности.

— На первый взгляд инициатива кажется довольно простой, но возникали проблемы. Например, необходимо было обеспечить, чтобы нарушение было «длящееся». Чтобы штраф в течение дня был только один. Сейчас введено два вида штрафа: для собственника и водителя на машине. Мы также занимались регуляцией того, что вносится в КоАП, чтобы штраф со стороны камеры по наличию или отсутствию полиса ОСАГО приходил совершившему это правонарушение, — заявил президент Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев.

Такая инициатива позволит ускорить разрешение ситуаций на дорогах в случае ДТП и снизит нагрузку на ГИБДД. Как отмечает один из участников рабочей группы, наличие полиса ОСАГО у всех участников дорожного движения существенно упростит процесс оформления ДТП.

— Это правильная инновация, и жалко, что она не была введена еще в 2023 году. Мы очень надеемся, что в 2024 году запустится проверка наличия полисов ОСАГО через фото- и видеофиксацию, — подвел итог Уфимцев.

Инициатива обеспечит быстрое решение ситуаций на дорогах в случае ДТП. Как отмечает сам Уфимцев, если у одной из сторон нет полиса, то это дополнительная нагрузка на ГИБДД и задержка того водителя, у кого ОСАГО есть.

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Рената Валеева