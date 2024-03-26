Обязательная продажа валютной выручки укрепила курс рубля на 10%

Правило об обязательной продаже валюты компаниями-экспортерами, введенное в начале октября прошлого года Указом президента РФ Владимира Путина, привело к укреплению курса рубля на 10%. Об этом в ходе онлайн-конференции 26 марта рассказал главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров.

По его словам, доля иностранной валюты вернулась к норме, что помогло стабилизировать отечественную. Эксперт считает, что действие мер по обязательной репатриации и продаже валютной выручки на российском рынке будет продлено и после апреля. Напомним, изначально они вводились сроком до 30 апреля текущего года.

— Ситуация по поводу обязательной продаже валюты довольно интересная. Правительство выступает за его продление, но, возможно, будут некоторые изменения. Мы не ожидаем существенного изменения правила обязательной продажи валюты с точки зрения его влияния на курс. Возможно, будут введены более гибкие механизмы, отдельные послабления для кого-то. Мера показала свою эффективность — восстановила управляемость курса. Он укрепился от 100 рублей за доллар до 90 рублей, вернувшись в диапазон, который комфортен и для бюджета, и для экономики в целом. «Стакан» валюты наполнился. Правительство решило довольно серьезный блок вопросов. Для бюджета тоже не выгодны серьезное ослабление курса и проблемы с отчислением налогов. Хотя все считают, что если курс упадет, то будет больше налоговых платежей. Нет, проблема финансовой устойчивости и проблема стабильности курса для правительства гораздо важнее. Вопросов управления с доходами бюджет сейчас не испытывает, поэтому правило в том или ином виде останется до конца года, — пояснил Федоров «Реальному времени».

При этом курс рубля, по прогнозам эксперта, постепенно будет снижаться, достигнув к концу года отметки 95 рублей за один американский доллар.

Отметим, что указ президента затронул 43 группы компаний-экспортеров, относящихся к отраслям топливно-энергетического комплекса, черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, зернового хозяйства.

В конце января 2024 года первый вице-премьер Андрей Белоусов, заявлял, что «в целом экспортеры соблюдают требования указа президента», что «дало возможность покрыть дефицит валюты, необходимой импортерам для сохранения поставок продукции в нашу страну».



Галия Шакирова