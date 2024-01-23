Кабмин России поддержал продление обязательной продажи валютной выручки

Правительство России выступает за продление мер по обязательной продаже валютной выручки крупнейшими российскими экспортерами. Они вступили в силу в октябре прошлого года.

По словам первого вице-премьера Андрея Белоусова, меры показали свою эффективность и помогли стабилизировать ситуацию на внутреннем валютном рынке за счет достижения достаточного уровня валютной ликвидности.

— Сегодня можно отметить, что, по имеющимся данным, в целом экспортеры соблюдают требования указа президента. Это дало возможность покрыть дефицит валюты, необходимой импортерам для сохранения поставок продукции в нашу страну, — передает его слова пресс-служба правительства.

Меры, установленные указом президента, действуют до 30 апреля 2024 года, и с учетом текущих результатов правительство предлагает продлить их до конца текущего года.

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