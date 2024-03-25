Рост экономической активности в России ускорился

В марте индикатор бизнес-климата Банка России достиг максимального значения за последние 12 лет и составил 10,6 пункта. Это говорит о том, что рост экономической активности ускорился по сравнению с февралем 2024 года.

Текущие оценки спроса и выпуска товаров и услуг улучшились, а ожидания будущего производства и спроса стали самыми позитивными с мая 2013 года. При этом ценовые ожидания предприятий снизились до средних значений 2023 года, но все еще остаются повышенными.

Напомним, Банк России ведет региональный мониторинг рисков недобросовестных действий в сфере ОСАГО с октября 2019 года. По итогам 2023 года четыре республики и три края покинули группу с повышенными рисками мошенничества.

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Разиль Самигуллин