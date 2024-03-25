Число регионов с высокими рисками мошенничества в сфере ОСАГО сократилось более чем вдвое

Банк России ведет региональный мониторинг рисков недобросовестных действий в сфере ОСАГО с октября 2019 года. По итогам 2023 года четыре республики и три края покинули группу с повышенными рисками мошенничества.

По результатам мониторинга регионы распределяются по зонам — «красной», «желтой» и «зеленой» — в зависимости от количества баллов, присвоенных по итогам анализа таких показателей, как частота страховых случаев, средняя выплата и ее коэффициент.

Регионы покидают «красную» зону благодаря действиям по борьбе с противоправными практиками, которые были определены по итогам межведомственных региональных совещаний Банка России. На 1 января 2024 года в «красной» зоне оставались республики Дагестан и Ингушетия, Карачаево-Черкесская и Чеченская республики, а также Новосибирская область.

Напомним, в России хотят создать аналог ОСАГО для операторов персональных данных. Совет Федерации предложил обязать бизнес формировать резерв для выплаты компенсаций за утечку персональных данных.

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Разиль Самигуллин